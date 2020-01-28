Президент Украины Владимир Зеленский, пропустивший посвящённые холокосту памятные мероприятия в Израиле, в Польше выступил с развёрнутой речью на эту же тему. Украинский лидер подчеркнул роль своей страны в освобождении узников Освенцима и заявил, что за трагические события Второй мировой войны ответственны и Германия, и СССР. С учётом того, что для Кремля в нынешнем году одно из главных событий — 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, подобная риторика Киева могла бы серьёзно осложнить его диалог с Москвой. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты считают иначе.

После невнятного визита в Израиль, раскритикованного многими, Зеленский, очевидно, решил взять реванш в Польше. Там, выступая на памятных мероприятиях, он откровенно заявил о том, что в холокосте виновата не только нацистская Германия, но и Советский Союз.

Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста, — сказал президент Украины.

Говоря об освобождении узников Освенцима, Зеленский вслед за польским лидером Анджеем Дудой особо подчеркнул роль Украинского фронта, очевидно, сознательно дистанцируясь от советской Красной армии в целом.

Для Москвы, где особое внимание уделяется препятствованию попыткам «переписать историю», такое заявление может стать серьёзным триггером для эскалации в отношениях с Киевом. В конечном счёте, 75-летие победы в Великой Отечественной войне, отмечаемое в этом году, — одно из главных событий в политическом плане, Кремль уже пригласил на памятные мероприятия многих зарубежных лидеров, и, очевидно, использует памятную дату для укрепления своего международного авторитета. Сейчас же, по данным украинских СМИ, идёт активная подготовка к двусторонней встрече Зеленского с Путиным. И заявления, сделанные в Польше, в этом плане могут оказаться некстати.

В России слова Зеленского об ответственности двух режимов и роли именно Украинского фронта уже вызвали ожидаемую реакцию. Так, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил , что Зеленский «всё больше и больше погружается в идеи украинского национализма». Подобную оценку дали и другие российские политики.

Однако, как полагают опрошенные NEWS.ru эксперты, польская речь украинского лидера вряд ли скажется на отношениях Москвы и Киева. В частности, такой точки зрения придерживается киевский политолог Алексей Якубин.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Очевидно, делая свои заявления в Польше, Зеленский рассчитывал подыграть её позиции и получить дополнительные преимущества в отношениях с Варшавой. И вряд ли он думал о влиянии этого на российско-украинский диалог. То есть он считает, что отправил месседж одной аудитории, а затем последует другой месседж — уже для Кремля. На мой взгляд, Украине не стоило даже в такой форме влезать в отношения России и Польши, поскольку на повестке диалога Киева и Москвы сейчас есть гораздо более важные вопросы: это и будущая встреча в нормандском формате, и возможные двусторонние переговоры с Путиным, обмен заключёнными и т.д. Но в конечном счёте всё будет зависеть от того, какие дальнейшие шаги предпримет Зеленский. Не исключаю, что он может двинуться в противоположном направлении. Но усидеть на двух стульях бесконечно ему не удастся. Со стороны России уже есть реакция на выступление в Польше, такие заявления не проходят бесследно. Вряд ли мы увидим изменение позиции Москвы: уже заявлялось, что у Зеленского с Путиным налажен диалог. Но, я считаю, Украине не стоит слишком подыгрывать странам, строящим собственные отношения с Россией. Алексей Якубин украинский политолог (Киев) украинский политолог (Киев)

Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, в свою очередь, считает, что заявления Зеленского были, по меньшей мере, неосторожными. Однако эксперт также считает, что на двусторонние отношения они не повлияют.