Президент Украины Владимир Зеленский, пропустивший посвящённые холокосту памятные мероприятия в Израиле, в Польше выступил с развёрнутой речью на эту же тему. Украинский лидер подчеркнул роль своей страны в освобождении узников Освенцима и заявил, что за трагические события Второй мировой войны ответственны и Германия, и СССР. С учётом того, что для Кремля в нынешнем году одно из главных событий — 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, подобная риторика Киева могла бы серьёзно осложнить его диалог с Москвой. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты считают иначе.
После невнятного визита в Израиль, раскритикованного многими, Зеленский, очевидно, решил взять реванш в Польше. Там, выступая на памятных мероприятиях, он откровенно заявил о том, что в холокосте виновата не только нацистская Германия, но и Советский Союз.
Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста, — сказал президент Украины.
Говоря об освобождении узников Освенцима, Зеленский вслед за польским лидером Анджеем Дудой особо подчеркнул роль Украинского фронта, очевидно, сознательно дистанцируясь от советской Красной армии в целом.
Для Москвы, где особое внимание уделяется препятствованию попыткам «переписать историю», такое заявление может стать серьёзным триггером для эскалации в отношениях с Киевом. В конечном счёте, 75-летие победы в Великой Отечественной войне, отмечаемое в этом году, — одно из главных событий в политическом плане, Кремль уже пригласил на памятные мероприятия многих зарубежных лидеров, и, очевидно, использует памятную дату для укрепления своего международного авторитета. Сейчас же, по данным украинских СМИ, идёт активная подготовка к двусторонней встрече Зеленского с Путиным. И заявления, сделанные в Польше, в этом плане могут оказаться некстати.
В России слова Зеленского об ответственности двух режимов и роли именно Украинского фронта уже вызвали ожидаемую реакцию. Так, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Однако, как полагают опрошенные NEWS.ru эксперты, польская речь украинского лидера вряд ли скажется на отношениях Москвы и Киева. В частности, такой точки зрения придерживается киевский политолог Алексей Якубин.
Очевидно, делая свои заявления в Польше, Зеленский рассчитывал подыграть её позиции и получить дополнительные преимущества в отношениях с Варшавой. И вряд ли он думал о влиянии этого на российско-украинский диалог. То есть он считает, что отправил месседж одной аудитории, а затем последует другой месседж — уже для Кремля. На мой взгляд, Украине не стоило даже в такой форме влезать в отношения России и Польши, поскольку на повестке диалога Киева и Москвы сейчас есть гораздо более важные вопросы: это и будущая встреча в нормандском формате, и возможные двусторонние переговоры с Путиным, обмен заключёнными и т.д. Но в конечном счёте всё будет зависеть от того, какие дальнейшие шаги предпримет Зеленский. Не исключаю, что он может двинуться в противоположном направлении. Но усидеть на двух стульях бесконечно ему не удастся. Со стороны России уже есть реакция на выступление в Польше, такие заявления не проходят бесследно. Вряд ли мы увидим изменение позиции Москвы: уже заявлялось, что у Зеленского с Путиным налажен диалог. Но, я считаю, Украине не стоит слишком подыгрывать странам, строящим собственные отношения с Россией.
Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, в свою очередь, считает, что заявления Зеленского были, по меньшей мере, неосторожными. Однако эксперт также считает, что на двусторонние отношения они не повлияют.
На мой взгляд, позиция Москвы заключается в том, чтобы держать дверь открытой для любых конструктивных предложений, в частности, по Донбассу и по общему урегулированию двусторонних отношений. А тот бред, который наговорил в Польше Зеленский, вряд ли возымеет серьёзный эффект или обрушит его рейтинг. Для людей вроде меня это неприемлемо, но не думаю, что многие на это остро отреагируют.
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