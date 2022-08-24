Зеленский отказался от мира ради «победы» Зеленский: «Раньше мы говорили о мире, теперь говорим победа»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не рассчитывает на «мир», а намерен добиться «победы», об этом глава государства сообщил в поздравительной речи ко дню независимости страны. Свое обращение Зеленский записал на фоне военной техники в центре украинской столицы.

Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с общей целью — сохранения независимости Украины. Мы объединились. <...> Раньше мы говорили о мире, теперь говорим победа. С Днем независимости, Украина, — сказал президент.

Ранее Зеленский заявил, что больше не допустит «повторения Минских соглашений». Свою позицию украинский лидер объяснил тем, что «обещаниям России нельзя верить». Зеленский добавил, что пока он «президент», то не допустит повторения этой ситуации. Соглашения, сказал глава государства, на время остановили конфликт, но затем «Россия предприняла широкомасштабное вторжение».

Минские соглашения, принятые в 2014–2015 годах открыто саботировались Украиной. Они предполагали проведение на Украине глубокой конституционной реформы на основе диалога с ДНР и ЛНР с закрепление особого статуса региона. Также в них содержались требования прекращения огня и возобновление экономических связей с Донбассом.