Зеленский отказался идти на компромисс с Путиным

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы восточноевропейского государства, которые передает общеукраинский информационный телеканал «Мы — Украина», президент России не заинтересован в независимости республики.

Все, что он [Путин] говорит, это неправда. Он не заинтересован в независимой Украине. Я не могу торговать людьми. И с кем? С человеком, слово которого стоит ничего. Это не гарантии, — сказал Зеленский.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что президент Украины может попытаться сбежать из страны после провального контрнаступления ВСУ в зоне спецоперации. По его словам, Вашингтон не хочет признавать собственные ошибки в ситуации вокруг украинского конфликта и попытается переложить ответственность на Киев.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак в свою очередь считает, что провал ВСУ и успешное наступление российской армии по линии фронта заставят Зеленского опомниться и прекратить огонь. По его мнению, разногласия украинских элит и сокращение военной поддержки со стороны Запада негативно влияют на Киев.