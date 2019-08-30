https://static.news.ru/photo/31cd0f7a-cc2e-11e9-a462-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет стоять перед американским коллегой Дональдом Трампом «с протянутой рукой».

По его словам, у Соединённых Штатов большое влияние. Также они являются важным партнёром Киева по вопросам энергетики, безопасности, экономики и оборонной промышленности, передаёт « 1+1 ».

Он добавил, что с главой США следует провести личную встречу и «посмотреть в глаза».

Они должны сказать, что их интересует в нашей стране, мы скажем — что нам нужно от них. Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешёвые деньги, — подчеркнул он.

Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что его контакт с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита. До этого руководители двух стран говорили по телефону два раза. По мнению украинского лидера, в присутствии руководителей стран Запада сторонам удастся «договориться и подписаться, что самое важное».