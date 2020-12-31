Зеленский отдельно поздравил каждую область Украины

https://static.news.ru/photo/9b3a8c3a-4c2a-11eb-8ab9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский записал отдельные новогодние видеопоздравления для каждого региона страны.

В новогоднюю ночь глава государства по традиции обратился ко всем жителям страны с поздравлением. Кроме того, 1 января на сайтах всех областных администраций появились видеоролики, в которых политик поздравляет конкретный регион.

В том числе Зеленский поздравил Донецкую область.

Желаю вам крепкого здоровья и ещё трёх самых важных вещей: мира, мира и ещё раз мира. Пусть 2021 год принесёт его в каждый город и в каждое село Донбасса, чтобы следующий Новый год мы смогли праздновать по одному времени, на одной волне, как одна семья, — сказал он.

Политик отметил, что у жителей Донбасса и остальных украинцев одна родина, а после завершения военных действий вся страна будет радоваться победам донецкого футбольного клуба «Шахтёр».

Продолжительность каждого регионального ролика не превышает минуты.

Как писал NEWS.ru, в ходе общего поздравления для всей страны Зеленский призвал жителей страны и Донбасса «быть с Украиной». Он добавил, что русский язык является для Украины общим.