Зеленский осудил покушение на словацкого премьера

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ужасающим покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В своем Twitter (Х) Зеленский пожелал политику выздоровления и выразил солидарность с народом Словакии.

Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в какой стране, форме или сфере, — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что премьера атаковал 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина является сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к левым в соцсетях, а в последний год и лично к Фицо.

У премьер-министра Словакии диагностировали кровоизлияние в брюшной полости. Сейчас он находится в университетской больнице Франклина Рузвельта в Банска-Бистрице. Вход в отделение неотложной помощи медучреждения оцеплен полицией. Когда Фицо привезли в больницу, он находился в сознании. По предварительным данным, он получил ранения в руку, грудь и живот.

В Роберта Фицо выстрелили несколько раз днем 15 мая, когда он вышел к гражданам после заседания правительства. Злоумышленника уже задержали.