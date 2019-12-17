https://static.news.ru/photo/1143cec2-20fe-11ea-bdd2-fa163e074e61_660.jpg Митинг против земельной реформы возле здания Верховной рады Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осуждает беспорядки возле здания Верховной рады. При этом он уважает мнение украинцев по поводу изменений в земельном законодательстве.

По его словам, дискуссии о правовых нормах не должны нарушать закон.

Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой, — написал он в Facebook.

Глава государства отметил, что на митинге против земельной реформы говорят не фермеры, а политики. Власти прислушиваются к гражданам и выносят проект на обсуждение украинцев, заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил парламенту отменить мораторий на продажу земель сельхозназначения до конца 2019 года. При этом он пообещал, что иностранцы смогут покупать такие земли только при позволении народа в ходе референдума.

Ранее NEWS.ru писал, что число полицейских, пострадавших в столкновениях с протестующими у здания украинского парламента в Киеве, возросло до 17. У здания Рады протестовали противники земельной реформы. Они настаивали на сохранении моратория на продажу земель сельхозназначения.