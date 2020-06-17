Зеленский засекретил три абзаца нового указа о разведке Украины

https://static.news.ru/photo/ae6d7d48-b0b8-11ea-b2de-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/lnlnln-1131094

Глава Украины Владимир Зеленский создал Комитет по вопросам разведки. Соответствующий указ политика опубликовала пресс-служба лидера 17 июня 2020 года.

Этим же документом ликвидируется Объединённый комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте страны, говорится на официальном сайте руководителя государства.

Также теряет силу указ президента (на тот момент Петра Порошенко) от 30 января 2015 № 42 «О совершенствовании системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины». Последние три абзаца текста документа не опубликовали. Их отметили как «тайные».

Накануне Киев получил статус партнёра НАТО. Таким образом, Украина стала шестым государством после Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции, которое получило статус партнёра «расширенных возможностей», введённый НАТО в 2014 году и призванный помочь выстраивать более глубокие двусторонние отношения с Альянсом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского на форум регионов двух государств в белорусском Гродно. Советующее обращение он направил политику.