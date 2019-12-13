Президент Украины Владимир Зеленский не давал интервью телеканалу «Россия 1». Об этом в разговоре с представителями украинских СМИ сообщил сам глава государства.
Таким образом президент прокомментировал анонс скорого появления в эфире «первого интервью Зеленского представителю СМИ из России», которое будет показано в программе «Москва. Кремль. Путин».
Я не давал интервью телеканалу «Россия». В Париже после «нормандской встречи» ночью журналистка у меня что-то спросила в коридоре, я ей что-то ответил. Там было много журналистов из разных стран, — сказал Зеленский в эфире телеканала «1+1».
Ранее NEWS.ru передавал, что президент Украины выразил сожаление о снятии сериала с его участием с эфира российского телеканала.
Политик отметил, что он удивлён тем, что в России показали всего несколько серий телешоу, купив права на него у шведской компании, которая приобрела их ещё в 2012 году.