https://static.news.ru/photo/649ee590-1d82-11ea-b1ec-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не давал интервью телеканалу «Россия 1». Об этом в разговоре с представителями украинских СМИ сообщил сам глава государства.

Таким образом президент прокомментировал анонс скорого появления в эфире «первого интервью Зеленского представителю СМИ из России», которое будет показано в программе «Москва. Кремль. Путин».

Я не давал интервью телеканалу «Россия». В Париже после «нормандской встречи» ночью журналистка у меня что-то спросила в коридоре, я ей что-то ответил. Там было много журналистов из разных стран, — с казал Зеленский в эфире телеканала «1+1».

Ранее NEWS.ru передавал, что президент Украины выразил сожаление о снятии сериала с его участием с эфира российского телеканала.

Политик отметил, что он удивлён тем, что в России показали всего несколько серий телешоу, купив права на него у шведской компании, которая приобрела их ещё в 2012 году.