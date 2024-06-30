Зеленский определил два компонента «настоящей победы» Украины Зеленский: одним из компонентов победы Украины является безопасность для жителей

Фото: Presidenza Del Consiglio/G7 Ital/Global Look Press

Владимир Зеленский

«Настоящая победа» Украины складывается из двух компонентов, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Philadelphia Inquirer. По его словам, один из них состоит в обеспечении безопасности для будущих поколений украинцев, что может быть реализовано только при вступлении в НАТО и Евросоюз. Кроме того, важно, чтобы «агрессию было невозможно повторить», добавил политик.

Мы должны быть в Евросоюзе для нашей экономической безопасности. И мы должны быть в НАТО для физической безопасности, — заявил Зеленский.

По словам президента, второй компонент победы заключается в том, чтобы Россия не установила контроль над всей территорией страны. Президент добавил, что за это Киев уже благодарен Западу. Вместе с тем политик отметил, что справедливость еще не восстановлена.

В беседе с изданием Зеленский также заявил, что американский зенитно-ракетный комплекс Patriot бесполезен для борьбы с российскими авиабомбами. Глава государства отметил, что РФ сбрасывает в месяц тысячи корректирующих авиационных бомб. Столько ракет, сколько Украина могла бы сбивать, у Киева «никогда не будет», отметил президент.