Зеленский описал механизм вступления Украины в НАТО Зеленский: Украина может вступить в НАТО по немецкому сценарию

Фото: Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский

Украина может присоединиться к Североатлантическому альянсу по немецкому сценарию, заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. При этом он подчеркнул, что окончательное решение будет именно за украинским народом.

Если нам предлагают немецкую модель или еще какую-нибудь, корейскую и т. д., в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. А после этого понять мнение всех нас. Не только мое, а прежде всего общества, народа Украины, — сказал глава государства.

Как уточнил Зеленский, отказ от части территорий будет считаться на Украине преступлением против конституции. Таким образом он отреагировал на необходимость закрыть территориальный вопрос, что является ключевым условием присоединения к НАТО.

Ранее также сообщалось, что Зеленский отверг предложение о прекращении огня ради начала переговоров с Россией, которое озвучил глава венгерского правительства Виктор Орбан. Свое решение он объяснил угрозой заморозки конфликта. Кроме того, президент не исключил, что Россия использует ситуацию для накопления сил.