Зеленский окончательно похоронит идею переговоров

Фото: Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Собственно, еще накануне сенсационного прилета в США Владимира Зеленского, там дали открыто понять, что не будут побуждать партнера сесть за стол переговоров. Цель броска президента Украины через Атлантику — произвести благоприятное эмоциональное впечатление на палату представителей, пока там не пришло в январе к власти республиканское большинство. И дать клятву продолжить бойню до последнего украинца.

Но и без этого запланированного концерта Киев прилагает все возможные усилия для того, чтобы переговоры стали невозможны с моральной точки зрения, прежде всего, как раз для Москвы, откуда постоянно раздаются призывы к началу переговорного процесса на основе признания геополитических реалий и взаимных интересов безопасности. Киевский режим прекрасно осознает, что именно нынешняя, местами странная война не просто остается основой его выживания, но гарантией благосостояния команды «Слуг народа» при любых исходах конфликта.

Между тем, и коллективному Западу хватает своих проблем, а общая усталость от затянувшегося конфликта способствует усилению давления на Зеленского с тем, чтобы тот стал бы более «открытым к переговорам». Подготовлены, как утверждают, и многочисленные папочки с компроматом на Зеленского и К. Особенно на тему распилов бюджета «Большой стройки», проекта с огромными ассигнованиями на повсеместное развитие на Украине инфраструктуры.

Нет, Владимир Александрович по-своему понимает такую «открытость», откровенно ерничая на счет переговоров, условиями которых, в его интерпретации, должен стать уход российской армии со всех украинских территорий и компенсация нанесенного ущерба. Пока только формулировка «безоговорочная капитуляция» не произносится, хотя и подразумевается. Тут же изгаляется и советник Подоляк, регулярно обзывающий «москалей» слабаками и трусами, которые, мол, вымаливают переговоры у победоносных ВСУ.

Впрочем, при всем их артистизме, выпускникам «Квартала 95» долго такую игру вести не удастся. И тогда, как мы видим, в ход идет принципиально другой прием: максимально морально усложнить для российских представителей пребывание за одним переговорным столом с откровенными преступниками.

Поэтому на Украине не просто расстреливают наших солдат, попавших в плен, но снимают убийства на камеру айфона и сливают в сеть. Причем явно все сделано четко, профессионально, что исключает какие-то монтажные хитрости. Естественно, садиться за стол переговоров с такими циничными и хладнокровными убийцами крайне сложно. Тем более, что в Киеве не просто не признают вину за столь мерзкое преступление, нарушение Женевской конвенции, но еще глумливо, самым показным образом открывают уголовные дела против убитых без суда и следствия.

Вслед за таким кровопролитием батальон СБУ нагрянул в Киево-Печерскую лавру, все там перевернув и обнаружив некие пророссийские материалы. Не исключено, что и Библию на чистом русском языке. А ручная Верховная рада принимает закон о полном запрете деятельности УПЦ Московского патриархата на всей территории Украины.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Как известно, еще усилиями Петра Порошено проамериканский константинопольский патриарх выдал укровластям томос на создание собственной автокефальной церкви. Тогда же начались гонения на традиционное православие, чья история не была омрачена никаким униями. Захватывались церкви и приходы УПЦ, избивались священники. Теперь сбираются ее деятельность запретить, а имущество присвоить.

Учитывая, насколько у нас авторитетна и церковь, и Святейший патриарх Кирилл, то гонения на наше православие еще больше усложняют возможность нормальных переговоров с провластной киевской бандой, откровенно предающей и попирающей глубинные исторические традиции.

Думается, на это и делается расчет, чтобы и в России общественность не видела возможности каких-то компромиссных соглашений с оголтелыми нацистами, на которых давно креста нет. Ну а пока из Вашингтона Зеленский пообещает, что новые миллиарды военной помощи не сгинут в карманах его окружения и приведут к военному триумфу. Собственно, теперь и будущее самого Джо Байдена становится ставкой в игре.