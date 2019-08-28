https://static.news.ru/photo/47c18d52-c994-11e9-be3f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Джон Болтон Фото: president.gov.ua

Киев хотел бы видеть США в числе участников «нормандского формата». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе встречи с советником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Украина приветствовала бы присоединение США к «нормандскому формату», — цитирует главу государства ТАСС .

Зеленский и Болтон также обсудили меры по укреплению стратегического партнёрства Украины и США и сотрудничества в сферах обороны, энергетической безопасности, реформирования ВСУ.

Ранее News.ru писал, что глава МИД Польши Яцек Чапутович предлагал расширить число участников «нормандского формата». По его словам, к переговорному процессу по урегулированию ситуации в Донбассе следует подключить не только США, но и Великобританию.