Зеленский официально разрешил иностранным войскам находиться на Украине

https://static.news.ru/photo/73aa2772-6ab4-11eb-8c88-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий иностранным войскам находиться на территории страны для участия в «многонациональных учениях» в 2021-м. Ранее документ 26 января 2021 года приняла Верховная рада.

Офис главы Незалежной отметил, что всего Киев запланировал организовать восемь манёвров. Тренировки бойцов объединят около 21 тысячи военных Украины и 11 тысяч иностранцев — британцев, французов, поляков, американцев и представителей Румынии. Кроме того, Зеленский отправит соотечественников на учения за пределами страны вместе с государствами — участниками НАТО, передаёт телеканал «Царьград».

Накануне Зеленский заявил, что страна вынуждена стоять в очереди на вакцину от коронавируса и буквально ждёт «с протянутой рукой», так как не является членом Евросоюза. 25 января на Украине ослабили жёсткие карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Однако режим ЧС в стране в связи с эпидемиологической обстановкой продлится до 28 февраля. В стране пока не началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции. При этом в Киеве отказались закупать российский препарат от COVID-19 «Спутник V».

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает абсурдным обещание Зеленского бороться с людьми, которые ведут бизнес в Крыму. Политик считает, что президент Украины превратился в одиозную фигуру.

Некоторое время назад лидер ушёл от ответа на вопрос, как он налаживает отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Руководитель Незалежной выразил уверенность, что Киев смог бы противостоять Москве, если бы Украина вступила в НАТО. Зеленский также выразил надежду, что Киев сможет вернуть «захваченные» территории.