Зеленский официально нашел новую работу Залужному Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Залужного послом Украины в Великобритании

Фото: IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti/Global Look Press

Валерий Залужный

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании, соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера. Ранее глава государства уволил его с военной службы, разрешив носить форму.

Назначить Залужного Валерия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, — говорится в документе.

Оба документа, касающиеся судьбы Залужного, Зеленский подписал 9 мая. Объясняя причину увольнения генерала с военной службы, украинский лидер отметил: «По состоянию здоровья».

О том, что Залужный согласован на должность посла в Великобритании, сообщил 7 марта украинский МИД. Кандидатуру утвердил Зеленский, отметили в ведомстве.

Украинские СМИ писали, что назначение Залужного послом Украины в Великобритании сопровождалось «беспрецедентным» нарушением дипломатических норм. Журналисты отметили, что экс-главком не имеет представления о работе посольства.

Ранее глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что Залужного отправили в Великобританию, поскольку ему опасно находиться на Украине при нынешней власти. Сегодня вероятность покушения на экс-главкома слишком высока. При этом в Британии Залужного, уверен эксперт, «перевоспитают» из американского шпиона в британского.