Зеленский поддержал введение визового режима для россиян

Фото: dpsu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею введения визового режима для граждан РФ, пишет РИА Новости. По словам главы государства, ее нужно реализовать. Ранее в офисе Зеленского сообщили, что он одобрил соответствующую петицию и поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать данный вопрос.

Это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата, — сказал Зеленский.

Тем временем народные депутаты Украины решили облегчить себе процесс выезда в другие страны во время российской спецоперации. Пока они могут пересечь государственную границу только по командировочному удостоверению, которое подписал глава Верховной рады. Теперь же нардепы предлагают убрать эту норму и сделать выезд с Украины для себя свободным.