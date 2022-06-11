Зеленский одобрил отправку бойцов теробороны в зону боевых действий Зеленский подписал закон, позволяющий бойцам теробороны выполнять задачи по всей Украине

Фото: Philippe De Poulpiquet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Силы территориальной обороны Вооружённых сил Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому военнослужащие территориальной обороны могут быть отправлены в зоны боевых действий для выполнения поставленных задач, передает ТАСС. На текущий момент бойцы теробороны выполняют приказы только в пределах закрепленного за ними региона.

Соответствующий документ был одобрен председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком 6 мая и в тот же день отправлен на подпись Зеленскому.

После того как закон вступит в силу, бойцы украинской теробороны станут выполнять задачу за пределами закрепленного региона, то есть по всей Украине, в том числе в неподконтрольных Киеву районах.

Отмечается, что закон должен вступить в силу на следующий день после его официальной публикации.

Ранее советник офиса главы украинского государства Михаил Подоляк сообщил, что ежедневные потери украинских военных составляют порядка 100–200 человек. В свою очередь министр обороны страны Алексей Резников рассказал, что потери составляют до 100 человек в день убитыми и до 500 ранеными.