Зеленский однозначно высказался о суверенности Палестины Зеленский: Украина признает Палестину как суверенное государство

Фото: Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина признает Израиль, как и Палестину, суверенными государствами, заявил президент страны Владимир Зеленский на международном форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. По его словам, Киев намерен сделать все от него зависящее, чтобы конфликт прекратился, а гражданские люди перестали страдать, передает издание «Страна.ua».

Украина признает два государства — и Израиль, и Палестину. И сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали, — заявил Зеленский.

Президент Украины также объяснил свои высказывания в поддержку Израиля, призвав не смешивать два периода. Он отметил, что делал соответствующие заявления осенью 2023 года и имел в виду лишь право Иерусалима защищать своих граждан от нападений со стороны ХАМАС. Украина, добавил он, готова помогать сектору Газа в гуманитарном плане.

Ранее сообщалось, что на форуме в Сингапуре Зеленский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Основной темой обсуждения политиков стала поставка оружия. При этом никаких подробностей встречи Зеленский не привел, однако поблагодарил президента США Джо Байдена за принятие «решения по защитным ударам американским оружием» по территории России.