Зеленский оценил возможность новых Минских соглашений Зеленский отверг возможность новых Минских соглашений с Россией

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Владимир Зеленский

Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, возвращение к минским договоренностям исключено, заявил в видеообращении на саммите G20 украинский президент Владимир Зеленский, слова которого приводит Reuters. Кроме этого, по словам Зеленского, Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины, а странам мира необходимо согласовать «потолок цен» на российские энергетические ресурсы.

Украинский лидер также призвал к созданию новой архитектуры безопасности в рамках так называемого Киевского договора о безопасности. При этом он исключил возвращение к минскому формату договоренностей.

Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб, — подчеркнул он.

Ранее украинский президент заявил, что настало время, когда конфликт между Киевом и Москвой может быть прекращен. При этом он призвал другие страны не предлагать Украине идти на «компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью». Зеленский также высказался за продление действия зерновой сделки после 19 ноября и предложил включить в нее Николаевскую область.

До этого замглавы МИД России Александр Глушко заявил, что Москва не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требование вывести войска. Он подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу с Киевом, но переговоры должны учитывать ситуацию «на земле».