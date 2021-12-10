Зеленский оценил ситуацию с кораблём в Керченском проливе

Корабль военно-морских сил Украины «Донбасс» ничего не нарушал. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1». Он также добавил, что Европа похвалила Киев за то, что он «не поддаётся на провокации».

Мы ничего не нарушали, это первое. Второе: и США, и Европа поддерживают нас и говорят мне лично, что вы молодцы, что вы не идёте на многочисленные провокации с разных сторон: и РФ, и информационных провокаций и со стороны сепаратистов, — сказал Зеленский.

Он также отметил необходимость быть спокойными в любых ситуациях.

Нужно спокойно на всё смотреть, не кричать, что завтра сюда зайдёт враг и всё пропало, очень срочно помогайте нам, нужно быть крепкими, рассчитывать на себя и на свою армию, они точно патриоты, — подчеркнул украинский лидер.

Накануне сообщалось, что корабль управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины двигался в сторону Керченского пролива, создавая угрозу мореплаванию в указанной зоне. При этом на требования изменить курс не реагировал. Украина никаких заявок на проход по каналу ранее не подавала.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия украинского корабля у Керченского пролива.

В ноябре 2018 года суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу России. ФСБ открыла по ним огонь. Но Украина заявила, что Россию уведомляли о проходе судов.

Позже ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а Служба безопасности Украины, в свою очередь, — по факту ведения агрессивной войны. В сентябре 2019-го задержанных моряков отпустили на Украину.