Зеленский оценил решение суда по делу MH17 Зеленский назвал важным, но недостаточным решение гаагского суда по MH17

Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обломки самолета на месте крушения рейса MH17 Malaysia Airlines в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Twitter решение суда Гааги по делу об уничтожении самолета Boeing компании Malaysia Airlines в 2014 году. По мнению украинского лидера, оно важно, но недостаточно, поскольку на скамье подсудимых оказались не все виновные в произошедшем.

Важное решение суда в Гааге. Вынесены первые приговоры виновным в крушении рейса MH-17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики преступления, потому что безнаказанность ведет к новым преступлениям, — написал Зеленский.

Накануне суд Гааги признал россиян Игоря Стрелкова и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве пассажиров. Их приговорили к пожизненному заключению. Еще один фигурант дела — Олег Пулатов — признан невиновным. Суд также установил, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», запущенной со стороны населенного пункта Первомайский в ДНР. Комплекс был привезен из России, а затем вывезен обратно.

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что российская сторона будет готова прокомментировать решение суда после его изучения. Он подчеркнул, что значение имеет каждый нюанс.

Самолет Boeing компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 пассажиров из 10 стран. Все они погибли. В то время на юго-востоке Украины шли бои между ВСУ и ополченцами ДНР. Вину за произошедшее Киев возложил на ополченцев, однако те отрицают наличие у них вооружения, которым, по версии следствия, был поражен самолет.