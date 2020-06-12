Зеленский оценил присвоение Украине статуса партнёра НАТО

— ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) June 12, 2020
По словам Зеленского, это решение позволит Украине и НАТО «ещё лучше взаимодействовать ради общей безопасности».
Благодарен членам альянса за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира в мире, — заявил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Госдумы Дмитрий Новиков считает, что статус Украины как партнёра расширенных возможностей НАТО не имеет ничего общего с полноправным членством в альянсе. Однако, по мнению парламентария, присвоением статуса обозначается чёткий тренд на дальнейшее втягивание Киева в антироссийские схемы.