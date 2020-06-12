Зеленский оценил присвоение Украине статуса партнёра НАТО

https://static.news.ru/photo/53fe8948-acc5-11ea-9db9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение Украиной статуса партнёра расширенных возможностей НАТО укрепит взаимодействие страны с альянсом.

Об этом он написал в своём Twitter. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна стала партнёром расширенных возможностей НАТО.

По словам Зеленского, это решение позволит Украине и НАТО «ещё лучше взаимодействовать ради общей безопасности».

Благодарен членам альянса за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира в мире, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Госдумы Дмитрий Новиков считает, что статус Украины как партнёра расширенных возможностей НАТО не имеет ничего общего с полноправным членством в альянсе. Однако, по мнению парламентария, присвоением статуса обозначается чёткий тренд на дальнейшее втягивание Киева в антироссийские схемы.