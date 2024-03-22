Зеленский назвал количество ракет и БПЛА, атаковавших Украину ночью Зеленский: Украину атаковали более 60 БПЛА и около 90 ракет разных типов

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

В ночь на 22 марта Украину атаковали более 60 беспилотников и 90 ракет разных типов, заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Страна.ua». Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Ранее в Минэнерго Украины заявили о самой масштабной атаке на энергообъекты.

За эту ночь Украину атаковали более 60 БПЛА и около 90 ракет разных типов, — приводит его слова издание.

Ранее блогер Юрий Подоляка заявил, что российская армия в ночь на 22 марта нанесла «самый мощный удар» по Украине. По его словам, несколько групп беспилотников «Герань» вскрыли систему ПВО противника, подготавливая основной удар. Затем, отметил журналист, в воздух поднялись Ту-95МС в количестве 13 единиц и взяли курс на Каспийское море, несколько бортов дали первый залп около 04:30 мск. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в городе произошло около 15 взрывов. Глава областной администрации Олег Синегубов заявил о поражении в городе объекта критической инфраструктуры. По его данным, Харьков фактически остался без электричества.

Также сообщалось о взрывах в Днепре на юго-востоке Украины и в Хмельницкой области в западной части страны. По данным издания «Общественное. Новости», в Хмельницкой области был обесточен ряд населенных пунктов.