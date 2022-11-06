В Польше стартовали военные учения с участием стран НАТО

Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В юго-восточной части Польши, в Нова-Дембе, начались военные учения PUMA-22 с участием стран НАТО, пишет местная газета PAP. Отмечается, что к учениям привлекли примерно две тысячи военных из США, Великобритании, Словакии, Венгрии и Чехии, а также 300 единиц техники.

В маневрах участвуют сухопутные войска, бронетанковые и механизированные подразделения, разведка, артиллерия, саперы и подразделения ПВО. По словам представителя 18-й польской механизированной дивизии Пшемыслава Липчинского, учения будут идти до 9 ноября.

Также Липчинский обозначил главную задачу стартовавших учений. По его словам, она заключается в улучшении совместной работы войск, а также в проверке организации тактических мероприятий. Военный добавил, что сценарий для маневров разработали на основе конфликта на Украине.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Польша старается втянуть НАТО в конфликт на Украине. При этом страны Европы не готовы отправлять своих солдат в зону боевых действий.

Риттер считает, что НАТО не обладает необходимой инфраструктурой, которая бы противостояла мощностям средств ПВО и тяжелой бронетехники.

Президент России Владимир Путин заявил, что польские власти не отказываются от идеи поглощения Украины. По его словам, этот план существует давно, но о нем мало кто знает, так как соответствующая информация хранится в архивных документах.