Зеленский объявил о строительстве двух баз ВМС в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/dd38da90-12b6-11eb-99e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Украина получит две военно-морские базы «для защиты Черноморского региона», заявил руководитель страны Владимир Зеленский во время выступления с ежегодным посланием Верховной раде.

Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона <...> Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве, — цитирует политика парламентский телеканал «РАДА».

По его словам, Киев создаёт вооружённые силы, которые не позволят отдать территории страны, а тот, кто потерял Крым «без боя», должен за это ответить.

Лидер добавил, что армию создают, чтобы «больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть» на суверенитет, Украины и её территориальную целостность, «чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела».

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев может пригрозить западным партнёрам возвращением ядерного оружия, если Запад будет недостаточно помогать в противостоянии с Россией, считает экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко. Бывший руководитель украинской службы безопасности подчеркнул, что он не призывает восстановить ядерный статус страны, но считает, что народ страны заслуживает уважения.