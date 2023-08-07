Зеленский объявил о решениях по возобновлению зерновой сделки

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Киев работает над реализацией инициатив, направленных на возобновление работы гуманитарного коридора для вывоза зерна через Черное море, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. При этом он не уточнил, о каких именно решениях идет речь.

Готовим к выполнению некоторые решения ставки верховного главнокомандующего по продлению зернового коридора, — заявил Зеленский.

Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлить договоренности, так как ее требования игнорировались. При этом в Кремле дали понять, что Москва готова вернуться к соглашению при условии соблюдения ее интересов.

Согласно подсчетам на основе данных ООН и официальной статистики Минсельхоза и таможни Украины, в рамках черноморской инициативы Киев экспортировал около 50 млн тонн зерна общей стоимостью почти $10 млрд. Сообщалось, что после отказа России от продления сделки Украина будет терять до $500 млн ежемесячно. Позднее Киев пытался найти альтернативы зерновой сделке. В частности, он договорился о вывозе продукции через хорватские порты на Дунае и в Адриатическом море.