Зеленский объяснил, почему ВСУ не оставляют Артемовск Зеленский: захват Артемовска откроет войскам РФ плацдарм для наступления

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

ВСУ не оставят попыток удержать Артемовск, так как потеря города может открыть российским войскам плацдарм для наступления. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ситуация в городе остается сложной, но военные не думают отступать.

Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это [поможет] расширить фронт и даст русским войскам и «Вагнеру» шанс захватить больше земель, — подчеркнул глава украинского государства.

По информации телеканала, при потере Украиной Артемовска под угрозой захвата со стороны ВС РФ окажутся Краматорск и Славянск, расположенные на территории ДНР.

Ранее журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил, что украинские военнослужащие покинули последние удерживаемые ими позиции в центре Артемовска. По его словам, подразделения ВСУ ушли на запад от железнодорожных путей.

В свою очередь военный корреспондент Василий Ткач заявил, что взятие под контроль трассы Артемовск — Часов Яр говорит о фактическом окончании битвы за Артемовск. Военкор отметил, что это был единственный путь снабжения ВСУ и теперь российским военным осталось взять противника измором.