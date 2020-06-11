Зеленский объяснил, почему уволил главу своего офиса

https://static.news.ru/photo/1b83e234-abd5-11ea-8811-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы своего офиса. По словам главы государства, власть сильно изменила его подчинённого, после чего он решил, что они не смогут дальше вместе работать.

У нас внутри команды был раскол. И мы не смогли в конфигурации с Андреем работать командой. Просто не смогли. Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности. Она его сильно меняет, — объяснил украинский лидер интервью изданию «Украинская правда».

Зеленский признался, что изначально хотел назначить Богдана генеральным прокурором, так как он сильный юрист, который готов был сажать. Сейчас мужчины не общаются.

В августе 2019 года Андрей Богдан написал заявление об увольнении спустя 73 дня после своего назначения. В документе говорилось, что он хочет покинуть пост по собственному желанию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Зеленский заявил, что не предлагал главе МВД Украины Арсену Авакову уйти в отставку, однако собирался провести с ним встречу.