Зеленский объяснил, почему прекращение огня невыгодно Украине Зеленский: прекращение огня на Украине принесет выгоду только России

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом заявил, что прекращение огня пойдет на пользу только России, сообщает ERR. Украинский лидер считает, что данный шаг не приведет стороны к политическому диалогу.

Пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще, — сказал Зеленский.

Он добавил, что Европа, несмотря на все старания, не успевает пополнять боезапас ВСУ. Зеленский подчеркнул, что в ближайшее время Киев не планирует делать паузу в боевых действиях.

Зеленский прибыл в Таллин с официальным визитом вечером в среду, 10 января. Согласно данным канцелярии президента Эстонии, украинский лидер встретится с эстонским коллегой Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас.

Зеленский приехал в столицу Эстонии из Вильнюса. В Литве он также провел ряд встреч с официальными лицами, в рамках которых обсуждались вопросы безопасности и интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, а также взаимодействие сторон в сфере радиоэлектронной борьбы.