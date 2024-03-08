Зеленский объяснил перевод Залужного на дипломатическую работу Зеленский: Залужный лично попросил направить его на дипломатическую работу

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сам попросил направить его на дипломатическую службу в Великобританию, написал президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Украинский лидер выразил надежду на укрепление союза с Соединенным Королевством.

Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться, — отметил он.

В феврале депутат Верховной рады Евгений Шевченко известил, что Залужный согласился принять должность посла в Великобритании. Эта информация появилась в СМИ за несколько дней до отставки генерала с должности главкома ВСУ. По словам парламентария, когда людей с Украины отправляют на дипломатическую службу в Великобританию, это уже «политическая пенсия», потому что назад никто никогда не возвращается. Это уже стало «традицией» в стране, констатировал член Рады.

Вечером 7 марта украинский МИД подтвердил, что Залужный согласован на должность посла Украины в Соединенное Королевство и Северной Ирландии. Кандидатуру генерала на этот пост уже принял Владимир Зеленский, добавили во внешнеполитическом ведомстве страны.