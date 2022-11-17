Зеленский объяснил отказ эвакуировать население городов Зеленский заявил, что отказом от эвакуации населения мотивировал военных

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Office/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал эвакуировать жителей городов, чтобы поднять боевой дух войск. По его словам, у военных сейчас есть мотивация защищать страну, сообщает РИА Новости.

Украинский лидер рассказал, что в начале спецоперации России в Киеве рассматривали вариант с эвакуацией. Предлагался полный вывоз населения и консервация инфраструктуры украинской столицы.

Ну давайте всех соберем и вывезем из страны. А кто тогда должен защищать? Только люди с автоматами? Разве у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя? Украиной. А что такое Украина? Только земля? Земля и их семьи. А если все их семьи выехали? Что они защищают? — пояснил Зеленский.

При этом он отказался считать решение об отказе от эвакуации горожан тактикой «живого щита».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что получал от партнеров из стран Запада сигналы о желании России прямых переговоров. По его словам, в этом случае Киев предложит их публичный формат. Украинский лидер указал на нежелание проводить переговоры «за кулисами».