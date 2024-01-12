Зеленский обвинил США в бедности украинских пенсионеров Зеленский: промедление с помощью США ставит под удар пенсионеров на Украине

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Любое промедление с помощью со стороны США бьет по госбюджету Украины и ставит под удар уязвимые категории населения, в том числе пенсионеров, заявил киевский лидер Владимир Зеленский. По его словам, кандидат в президенты США, губернатор Флориды Рон Десантис и республиканцы из конгресса, блокирующие выделение помощи Украине, не понимают, каково это — поддерживать пожилых людей в воюющей стране.

Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам, — заключил Зеленский.

Такое заявление Зеленский сделал после того, как Десантис высказался о том, что американские власти отправляют «ужасно много денег» на «пенсии и зарплаты бюрократам» Украины. При этом, подчеркнул американский политик, игнорируются угрозы безопасности со стороны Китая.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские военные могут подняться против президента Владимира Зеленского в ближайшие месяцы. По мнению аналитика, Украина является стратегически побежденным государством, внутри которого назрел серьезный раскол. Как следствие, отметил эксперт, страну ожидает политическая и военная катастрофа.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский покинул США без дополнительной финансовой помощи, что стало для него катастрофой. Об этом говорит то, что киевский лидер назвал «марионетками» президента России Владимира Путина тех, кто отказывается финансировать Украину, указал политик.