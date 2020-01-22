Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
Шестой год в моей стране идет война, шестой год как Россия аннексировала у нас часть территорий. Вот такая у нас с вами новая нормальность, — цитирует украинского лидера ТАСС.
Зеленский подчеркнул, что сложившуюся мировую ситуация можно назвать уязвимой.
Мир нуждается в переосмыслении права. Я не зря на экономическом форуме уделяю сейчас так много внимания вопросу безопасности, это очень важно для развертывания украинской экономики, — добавил президент Украины.
Как сообщал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он назвал сделку с Китаем и договор с Мексикой и Канадой новой моделью торговли.