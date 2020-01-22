https://static.news.ru/photo/7b256dba-3d36-11ea-a3cc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.

Шестой год в моей стране идет война, шестой год как Россия аннексировала у нас часть территорий. Вот такая у нас с вами новая нормальность, — цитирует украинского лидера ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что сложившуюся мировую ситуация можно назвать уязвимой.

Мир нуждается в переосмыслении права. Я не зря на экономическом форуме уделяю сейчас так много внимания вопросу безопасности, это очень важно для развертывания украинской экономики, — добавил президент Украины.

Как сообщал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он назвал сделку с Китаем и договор с Мексикой и Канадой новой моделью торговли.