https://static.news.ru/photo/a4382594-eb47-11e9-ac2e-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Экс-президент Украины Пётр Порошенко пытается попасть в настроения жителей страны и, подхватив актуальную риторику, возглавить новый майдан. Такое мнение озвучил нынешний лидер государства Владимир Зеленский в ходе большого пресс-марафона в Киеве.

Он предположил, что ушедший в оппозицию политик не может смириться со своим изменившимся статусом. Уверенность Порошенко в том, что он может быть «лидером другого майдана», является одной из главных его ошибок считает Зеленский.

Его риторика меняется, как и его статус. Но он забывает, что уже не президент, — подчеркнул он.

Президент добавил, что его оппонент выступает против разведения сил и средств в Донбассе, так как формула Штайнмайера «идёт в одном кейсе, обсуждаемом на улицах». При этом глава государства признал, что протесты на улицах стали следствием ошибки его команды, которая недостаточно плотно вела общественный диалог.

Вместе с тем, как писал News.ru, Зеленский заверил, что не намерен устраивать кровопролитие, если люди действительно захотят его ухода.

«Формула Штайнмайера» представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, а ныне федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса сначала на временной, а затем на постоянной основе.

10 октября Зеленский впервые за четыре месяца общается с прессой. На вопросы журналистов он намерен отвечать весь день. На пресс-марафон было аккредитовано более 300 журналистов.