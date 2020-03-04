https://static.news.ru/photo/4381e17c-cc34-11e9-9619-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Пенсионный фонд Украины неэффективно работает. Такое мнение высказал глава государства Владимир Зеленский.

Ведомство не провело индексацию пенсий и не разработало план повышений выплат. По его словам, об этих мероприятиях «ничего не слышно» ни ему, ни обществу. Политик напомнил, что большинство пенсионеров получает меньше двух тысяч гривен (около $80).

Как писал NEWS.ru, украинские власти пока не вернули пенсионерам на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей возможность в нормальном режиме получать социальные выплаты — им до сих пор приходится проходить через сложную процедуру.