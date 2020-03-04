Пенсионный фонд Украины неэффективно работает. Такое мнение высказал глава государства Владимир Зеленский.
Ведомство не провело индексацию пенсий и не разработало план повышений выплат. По его словам, об этих мероприятиях «ничего не слышно» ни ему, ни обществу. Политик напомнил, что большинство пенсионеров получает меньше двух тысяч гривен (около $80).
Как писал NEWS.ru, украинские власти пока не вернули пенсионерам на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей возможность в нормальном режиме получать социальные выплаты — им до сих пор приходится проходить через сложную процедуру.
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