Зеленский обратился к Западу с заявлением о новых пакетах помощи Зеленский: Украине нужны реальные поставки оружия, а не анонсы мер помощи

Фото: U.S. Air Force photo by Nicholas Pilch

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву недостаточно просто заявлений о новых мерах поддержки страны со стороны Запада, об этом он написал на своей странице в Twitter(X). По его словам, настоящей помощью для украинской стороны станет уже осуществленная поставка, а не анонс нового военного пакета помощи.

Действительно полезный пакет помощи Украине — это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах, — заявил он.

Ранее стало известно о решении президента США Джо Байдена выделить Украине военную помощь на $400 млн. Уточняется, что деньги пойдут на оплату услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения. Что именно войдет в новый пакет американской военной помощи, в документе не уточняется.

До этого Госдеп США одобрил экстренную продажу киевским властям трех РСЗО HIMARS, следует из документа на сайте ведомства. Вооружения обойдутся Украине в $30 млн. В ведомстве также уточнили, что покупку профинансирует Германия.

Также ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что власти готовы предоставить Украине сразу три реактивные системы залпового огня HIMARS производства США. Это будет сделано в сотрудничестве с американцами, добавил он.