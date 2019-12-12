https://static.news.ru/photo/a1c8babc-1ce8-11ea-93a9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий, из которых состоит «формула будущего» страны.

В своей колонке для журнала «Новое время» украинский лидер заявил, что самое главное — достижение мира в стране.

Без мира никакого развития быть не может, мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей, — написал Зеленский.

Вторым условием президент Украины считает «прозрачные правила игры, обязательные для всех». На третье место Зеленский поставил привлечение инвестиций. На четвёртое — качественно иную инфраструктуру, в том числе дороги.

Что касается пятого условия, украинский лидер выделил народовластие в стране. Он полагает, что Украина может стать «самой динамично развивающейся страной мира».

Как ранее писал NEWS.ru, Верховная рада продлила закон «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года.