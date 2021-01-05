Зеленский обозначил главную цель нового локдауна на Украине

https://static.news.ru/photo/b54ad8e6-517a-11eb-af3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главная цель нового локдауна на территории Украины заключается в снижении числа больных как коронавирусом, так и сезонным гриппом. Это, в частности, необходимо для уменьшения нагрузки на медицинские учреждения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на совещании правительства перед введением карантина.

Ранее стало известно, что на Украине с 8 января вступают в силу карантинные ограничения, предусматривающие закрытие баров, ресторанов, школ и вузов, а также ограничения в работе торговли. Локдаун продлится до 24 января.

Правительство Украины также продлило до 28 февраля режим ЧС и национальный карантин.

Зеленский объяснил, зачем стране нужен новый локдаун.

Мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ, — цитирует политика Obozrevatel.

Президент добавил, что новые карантинные меры в сравнении с весенними будут более мягкими. А ограничения, касающиеся бизнеса, будут лояльнее, чем в других государствах.

Как ранее писал NEWS.ru, среди основных ограничений на период локдауна на Украине — закрытие школ и вузов, запрет на проведение массовых мероприятий и запрет на работу любых рынков. Решение о закрытии учреждений не коснулось детских садов.

Локдаун на Украине также предусматривает полный запрет на работу любых развлекательных заведений, учреждений культуры.