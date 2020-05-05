Зеленский обновил делегацию Украины в контактной группе по Донбассу

https://static.news.ru/photo/6c32cbfa-8ed4-11ea-a9ca-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украина обновила состав трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Указ об этом подписал президент Владимир Зеленский.

В частности, в составе переговорщиков в Минске будут работать члены правительства, передаёт РИА Новости.

В группу включены вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, замминистра обороны Александр Полищук, замглавы Министерства экономики Юлия Свириденко, председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин и руководитель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Делегацию, как и прежде, возглавляет экс-президент Украины и представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма. Его первым заместителем назначен Резников.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинские власти выступили с инициативой повысить уровень представительности в контактной группе. Помимо назначения Резникова заместителем Кучмы было решено добавить в каждую подгруппу по одному представителю на уровне не ниже замминистра.