Зеленский обиделся на Трампа из-за России Зеленский обвинил Трампа в поддержке России

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, как экс-глава Белого дома Дональд Трамп может быть на стороне российского лидера Владимира Путина. По его словам, которые приводит CNN, бывший президент США не знает его.

Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда. Я лучше понимаю, — заявил Зеленский.

Он отметил, что, выбирая Россию вместо поддержки Украины, Трамп выступит против американцев.

Ранее президент Украины заявил, что не верит в способность Трампа разрешить украинский конфликт за 24–48 часов. Зеленский предложил экс-главе Белого дома поделиться идеями по соответствующему вопросу и в очередной раз пригласил его в страну.

Кроме того, Трамп заявлял, что победа действующего главы американского государства Джо Байдена на грядущих выборах президента США предпочтительнее для России. По его словам, такая ситуация может быть связана с газопроводом «Северный поток».

При этом Путин 15 февраля отмечал, что Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Трамп, так как демократ является более «опытным и предсказуемым» политиком.