Зеленский не видит доказательств военной помощи России от Китая

Фото: The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeOfUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Киев не имеет свидетельств того, что Пекин оказывает военную помощь Москве, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газетам Corriere della Sera и La Repubblica. По его словам, в Китае понимают, что союзничество с Россией приведет к третьей мировой войне, и не спешат поставлять стране оружие.

Мы не видим подобных сигналов, — отметил Зеленский

Ранее Зеленский напомнил, что его «мирный план» состоит из десяти пунктов и включает в себя гарантии США, КНР и других «крупных держав». По его словам, если Китай не будет придерживаться прагматичной позиции по конфликту на Украине, то существует риск начала третьей мировой войны. Украинский лидер отдельно отметил, что китайско-украинские отношения «всегда были очень хорошими». Он выразил надежду на то, что международное сообщество поддержит его план, направленный на достижение мира во всем мире.

До этого постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что поставки Китаем оружия России станут красной линией для Вашингтона. Она отметила, что госсекретарь Энтони Блинкен ранее разъяснил КНР последствия подобных решений.