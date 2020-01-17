Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, который оказался в центре скандала после утечки аудиозаписей его разговоров.
По словам представителя украинского кабмина в парламенте Елены Шуляк, Гончарук направил прошение об увольнении главе государства, а не Раде, потому что считает себя частью команды президента.
Естественно, президент Зеленский может рассмотреть это заявление и уже подать представление в парламент. Конечно, президент не будет подписывать заявление, — отметила она.
Шуляк добавила, что решение премьера связано в первую очередь с аудиозаписями,
Своё решение Гончарук объяснил произошедшим недавно скандалом, связанным с публикацией аудиозаписей его разговоров. Утверждается, что разговор произошёл 16 декабря 2019 года. На записи человек с голосом, похожим на голос премьера Украины, называет «примитивным» понимание экономики Зеленским и указывает, что у него «туман в голове». Кроме того, он рассказывает собеседникам, что нужно объяснять президенту, поскольку сам он не очень хорошо разбирается в экономике.
Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» единогласно одобрят отставку главы правительства Алексея Гончарука, если это поддержит президент страны Владимир Зеленский.
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