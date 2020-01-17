https://static.news.ru/photo/1c34fe0e-391e-11ea-adef-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Алексей Гончарук Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, который оказался в центре скандала после утечки аудиозаписей его разговоров.

По словам представителя украинского кабмина в парламенте Елены Шуляк, Гончарук направил прошение об увольнении главе государства, а не Раде, потому что считает себя частью команды президента.

Естественно, президент Зеленский может рассмотреть это заявление и уже подать представление в парламент. Конечно, президент не будет подписывать заявление, — отметила она.

Шуляк добавила, что решение премьера связано в первую очередь с аудиозаписями, передаёт Strana.ua.

Своё решение Гончарук объяснил произошедшим недавно скандалом, связанным с публикацией аудиозаписей его разговоров. Утверждается, что разговор произошёл 16 декабря 2019 года. На записи человек с голосом, похожим на голос премьера Украины, называет «примитивным» понимание экономики Зеленским и указывает, что у него «туман в голове». Кроме того, он рассказывает собеседникам, что нужно объяснять президенту, поскольку сам он не очень хорошо разбирается в экономике.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» единогласно одобрят отставку главы правительства Алексея Гончарука, если это поддержит президент страны Владимир Зеленский.