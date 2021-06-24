Зеленский не ответил на вопрос о втором президентском сроке

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В случае если урегулирование вооружённого конфликта на востоке Украины не удастся достигнуть, может быть проведён государственный референдум по вопросу Донбасса. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Стена — это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины. <...> Если...