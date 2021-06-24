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Зеленский не ответил на вопрос о втором президентском сроке

23:12, 24 июня 2021
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский затруднился ответить на вопрос, планирует ли он повторно баллотироваться на пост президента страны. По словам главы государства, пока он не готов говорить об этом. Свою позицию Зеленский высказал в ходе интервью на телеканале «1+1».

Не от меня зависит, это выбор людей. Сложно говорить. Хочется некоторые вещи просто успеть сделать до конца каденции, — сказал глава государства.

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истекает в 2024 году.

В ходе избирательной кампании весной 2019 года Зеленский заявлял, что намерен баллотироваться только на один срок. Однако уже через год он сообщил, что одного президентского срока ему не хватит, чтобы выполнить все обещания.

Ранее Зеленский допустил проведение на Украине общегосударственного референдума по вопросу Донбасса.

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