Зеленский не определился с участием в G20 Пресс-секретарь: Зеленский еще не дал утвердительного ответа об участии в саммите G20

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский еще не принял окончательного решения об участии в предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет на Бали, передает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова. Таким образом он опроверг недавнее заявление министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди о том, что и Зеленский и российский лидер Владимир Путин приедут на G20.

Ответ не поменялся, — сказал Никифоров.

Так же он опроверг заявление посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса о том, что Зеленский и Путин согласились посетить саммит G20.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет участие в саммите «Большой двадцатки». Тем не менее, как отметил представитель Кремля, формат участия страны будет определен позже.

Проведение саммита G20 намечено на 15–16 ноября в Индонезии. Посол страны в России Хосе Таварес сообщил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет проводить никаких мирных переговоров с Россией до тех пор, пока президентом является Путин. При этом он подчеркнул, что если власть в России сменится, то он готов вести диалог с государством.