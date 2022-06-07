Зеленский не определился, нужны ли Киеву мирные переговоры с Москвой FT: Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ, но попросил военной поддержки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Financial Times. В то же время глава государства заявил, что тупиковое положение в конфликте с РФ «не вариант» для Киева. Он вновь призвал Запад оказать Украине военную поддержку.

Зеленский заявил, что победа должна быть достигнута на поле боя. В то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с президентом Владимиром Путиным, — говорится в сообщении газеты.

Ранее президент Украины заявил, что санкции Запада не подействовали должным образом на позицию России относительно спецоперации, и раскритиковал призывы стран — партнеров Киева к прекращению огня без определенных условий. Он также добавил, что целый ряд стран, с одной стороны, поддерживают Украину, а с другой, «проверяют, что можно сделать, чтобы ослабить санкции для того, чтобы бизнес не страдал».

Также сообщалось, что Италия, Франция и Германия не поддержали требования Зеленского вернуть полуостров Крым под контроль Киева. Об этом написал в статье для журнала American Conservative обозреватель Патрик Бьюкенен. Он подчеркнул, что Рим, Париж и Берлин выступают за скорее разрешение конфликта на Украине.