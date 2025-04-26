Зеленский не исключил отмены поездки на похороны папы римского Зеленский заявил, что может пропустить похороны папы из-за военных совещаний

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на траурной церемонии в Киеве заявил, что может не успеть 26 апреля на похороны папы римского из-за военных заседаний. При этом ранее он предлагал провести в тот же день в Риме мирный саммит.

Украинский лидер добавил, что страну на церемонии в этом случае представят его жена Елена и глава МИД республики Андрей Сибига. Зеленский объяснил, что открытые и закрытые военные совещания будут посвящены столичным системам противовоздушной обороны (ПВО).

Важно быть здесь, у меня сегодня есть несколько военных заседаний <...>. И я не знаю, буду ли я успевать, — сказал Зеленский.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила сомнения по поводу предложения Зеленского о проведении мирного саммита в день похорон папы римского. Это могло быть воспринято как политическая манипуляция в чувствительный момент. Она подчеркнула, что такие мероприятия должны быть организованы с должным уважением к памяти покойного и без использования трагических событий в политических целях.

Россию на похоронах папы римского представит министр культуры РФ Ольга Любимова. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

Первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви скончался в возрасте 88 лет 21 апреля. Он был понтификом 12 лет и страдал от различных недугов. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского. По его словам, понтифик способствовал развитию связей РПЦ и католической церкви.