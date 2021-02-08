Зеленский не хочет экспериментировать на украинцах «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/842da32a-6a01-11eb-89e4-96000091f725_660.jpg Фото: Luis Lima Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ властей страны от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он заявил, что не собирается проводить эксперименты на гражданах государства.

Я считаю, что граждане Украины — это люди и, простите за такое сравнение, точно не кролики, на них экспериментировать не имеем права. Поэтому мы договаривались только с теми ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром и которые дают в мире очень серьёзные положительные результаты, — сказал политик в ходе форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Он отметил, что сейчас не существует подтверждения утверждению об эффективности «Спутника V» на уровне 90–91% со стороны Всемирной организации здравоохранения или ведущих мировых специалистов, передаёт УНИАН.

Накануне Зеленский заявил, что страна вынуждена стоять в очереди на вакцину от коронавируса и буквально ждёт «с протянутой рукой», так как не является членом Евросоюза. 25 января на Украине ослабили жёсткие карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Однако режим ЧС в стране в связи с эпидемиологической обстановкой продлится до 28 февраля. В стране пока не началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS,ru, научный журнал Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V». По информации журнала, эффективность вакцины составила 91,6% на основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекции вакцины или плацебо. На момент достижения финальной контрольной точки было 78 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. К середине февраля препарат, как ожидается, будет зарегистрирован в 25 странах. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.