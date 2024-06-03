Зеленский не будет обращаться в КС по вопросу легитимности Офис президента: Зеленскому незачем обращаться в КС по поводу легитимности

Фото: Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не будет обращаться в Конституционный суд страны по поводу своей легитимности, заявила замглавы его офиса Ирина Мудрая в интервью украинскому изданию «Бабель». По ее словам, у главы государства нет оснований для этого.

Учитывая нормы конституции, законодательство и договоренности парламентских фракций, я считаю, у президента нет оснований обращаться в Конституционный суд, — сказала Мудрая.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что власти России после месяца ожидания заняли твердую позицию по вопросу легитимности Зеленского. По его словам, в Кремле больше не считают украинского лидера легитимным главой государства. Эксперт связывает это с тем, что послание американского лидера Джо Байдена, которое президенту РФ Путину передал король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, не удовлетворило главу России.

В свою очередь член Совета Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что Зеленский утратил свою легитимность, поэтому в случае переговоров РФ и Украины Москва вряд ли станет вести с ним диалог. Он также оценил материал Newsweek о том, что Украина будет вынуждена согласиться на переговоры с Россией на условиях Москвы из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки Запада.