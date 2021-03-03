Зеленский назвал запуск «Северного потока — 2» мощным ударом по Украине

https://static.news.ru/photo/cc461702-7c38-11eb-b1a8-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Pres

Запуск транзита газа через «Северный поток — 2» будет мощным ударом по Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе брифинга с участием главы Евросовета Шарля Мишеля.

Если «поток» будет достроен, это будет мощный удар по Украине. Кроме Донбасса и Крыма, это будет ещё один, третий, а может, даже четвёртый, — цитирует РИА Новости Зеленского.

Он отметил, что Украина вместе с США и Евросоюзом много сделали для того, чтобы газопровод не был достроен.

Как сообщал NEWS.ru, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» страна потеряет порядка $3 млрд, но, по его словам, такой ущерб не является критичным.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.