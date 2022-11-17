Зеленский назвал условия возобновления транзита российского аммиака Зеленский увязал возобновление транзита аммиака с обменом пленными «всех на всех»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может согласиться на транзит аммиака через Украину при условии решения вопроса обмена пленными по формуле «всех на всех». Об этом он сообщил во время выступления на форуме новой экономики Bloomberg 2022, которое цитирует РИА Новости. Как именно связаны эти два вопроса, президент Украины не уточнил.

Соглашение о транзите аммиака. Мы можем на это пойти, только если будет решен гуманитарный аспект обмена всех на всех, — сказал Зеленский.

Ранее украинский лидер в ходе видеообращения к саммиту G20 предложил провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех», которую назвал «единственно реальной моделью освобождения пленников». Он уточнил, что речь идет в том числе о мирных жителях, выехавших на территорию России, и детях, которых украинская сторона считает «перемещенными лицами».

В ответ на это зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия должна сделать все для обмена военнопленных, но возвращение на Украину мирных жителей, которые выехали на территорию России, неисполнимо. По ее словам, обмен должен происходить по схеме «один на один» и не включать гражданское население, которое может подвергнуться на родине наказаниям за сотрудничество с российскими властями.